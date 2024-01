Gasperini si coccola De Ketelaere | “La sua miglior partita da quando è all’Atalanta”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo. “Nel primo tempo abbiamo dato una bella dimostrazione di squadra, che ora sta bene, e di singoli che stanno altrettanto bene e sono cresciuti. Abbiamo avuto una bella evoluzione e siamo in un bel momento, siamo intenzionati a fare un bel girone di ritorno. Nel secondo tempo possiamo fare meno gestione, ma siamo in una fase di crescita”. Così in conferenza stampa Gian Pieroha commentato il successo dell’Atalanta contro l’Udinese al Gewiss Stadium nel match della 22ª giornata. Atalanta-Udinese,in conferenza stampa “giochiamo con squadre chiuse dobbiamo attaccare certi spazi e andare in zone in cui per l’avversario è più difficile difendersi. All’andata abbiamo picchiato troppo centralmente.bisogna attaccare contro squadre che ripartono ti prendi qualche rischio, ma devi ...