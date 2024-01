Gasperini | «Miglior De Ketelaere della stagione Scamacca? Bene | ma può migliorare»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le parole in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Pierodopo la vittoria contro l’Udinese Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Pierodopo la vittoria conquistata contro l’Udinese. SULLA PARTITA – «Primo tempo abbiamo fatto una bella dimostrazione di squadra. Stiamo abbastanza, con singoli che sono cresciuti tanto nel rendimento. Abbiamo tutta l’intenzione di fare un bel girone di ritorno. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni, considerando che possiamo crescere.» ATTACCO DI SQUADRA – «Noi sappiamo che quando giochiamo con squadre chiuse dobbiamo portare la palla in più zone. Qualche volta abbiamo picchiato più volte in centro subendo contropiedi, ma oggi abbiamo fatto. Quando devi attaccare lo devi fare ...

Le parole di Marco Borriello , ex attaccante, sulla sua esperienza con Gian Piero Gasperini e Antonio Conte Marco Borriello , ex attaccante con un ... (calcionews24)

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini continua nel suo buon momento e batte l'Udinese. Nel post partita, l'ex allenatore di Genoa e Inter ha parlato del match e non solo.Miranchuk e Scamacca regalano tre punti pesantissimi a Gasperini. De Ketelaere migliore in campo, per gli ospiti la situazione in classifica rimane pericolosa. La reazione è stata timida e mai realmen ...seconda punta o attaccante esterno - spiega Gasperini -, si combina bene per caratteristiche con tutti gli altri, mentre Scamacca deve aumentare il raggio d'azione. Touré si allena con noi da due ...