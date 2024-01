Garibaldi provoca Mirko Brunetti | “Con Perla ho…”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Gf, Giuseppestuzzicae rivela cos’ha fatto nella notte conVatiero: come reagirà l’ex volto del reality show? SPOILER GF:STUZZICA, C’ENTRAVATIERO- Manca oramai soltanto il weekend alla nuova attesissima puntata del Gf, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di fan, in cui è prevista l’eliminazione di un concorrente. Nel mentre,può nuovamente ...

Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello ...altre terminano per la delusione che una delle parti ha provocato all’altra, altre ancora perchè ci si è sentiti traditi da coloro che si ...La protesta degli alunni del corso sperimentale F della Liceo Classico Garibaldi che non hanno possibilità di usufruire, dall'inizio dell'anno scolastico 2023/2024, dei laboratori e della palestra a l ...Grande Fratello, Anita Oliveri sull'avvicinamento di Perla Vatiero e Greta Rossetti: "Giuseppe usa la testa, lo dico per te!" Anita Oliveri mette in guardia Giuseppe Garibaldi al Gf dalle due ex di ...