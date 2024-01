Gambizza uomo del clan rivale con cinque colpi a Napoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024)undelcondi arma da fuoco a: Il 7 novembre 2022 lo aveva incrociato in Vico Lungo San Matteoundelcon. Il 26 gennaio 2024 la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatario del provvedimento cautelare G. C. ritenuto gravemente indiziato dei reati di lesioni personali, aggravate anche dalle modalità mafiose, porto e detenzione di arma comune da sparo. A diffondere la notizia una comunicazione ...