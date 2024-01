Gaetano vuole lasciare il Napoli | gli azzurri lo mettono sul mercato

Il Corriere dello Sport racconta dell'interesse di Empoli e Parma nei confronti di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli. L'azzurro vorrebbe ...Il Corriere dello Sport racconta dell'interesse di Empoli e Parma nei confronti di Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli. L'azzurro vorrebbe maggiore spazio per mettersi in mostra e non è da esc ...Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.