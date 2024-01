Futsal C1 La squadra di Monesi prova a rifarsi subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Deve cercare di rialzare la testa in fretta il Calcio a cinque Rimini che oggi sarà impegnato a Ferrara per il match contro l’X Martiri (calcio d’inizio alle 15). Impresa non semplice contro gli estensi che abitano i quartieri nobili della classifica. Al Rimini il compito di invertire la rotta e dimenticare lo stop nel derby.C1 (14ª giornata): Calcio a cinque Forlì-Due G Parma, Baraccaluga Piacenza-Aposa Bologna, Sassuolo- Rossoblù Imolese, Montale Rangone Modena-Mernap Faenza, Equipo Crevalcore-Villafontana Medicina, X Martiri Ferrara-Calcio a 5 Rimini. Classifica: Villafontana Medicina 32;Sassuolo 30; Mernap Faenza 29; X Martiri Ferrara 27; Equipo Crevalcore 24; Calcio a cinque Forlì 18; Baraccaluga Piacenza e Aposa Bologna 14; Due G Parma 13; Rossoblù Imolese 8; Calcio a cinque Rimini, Montale Rangone 7.