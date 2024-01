Furto all’interno di un locale | identificato e denunciano il presunto responsabile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Avellino, hanno denunciato un 26enne del posto per “aggravato”. L’attività prende spunto dalla denuncia sporta dal titolare del “Madai” di Avellino. Grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, i Carabinieri sono risaliti all’identità del giovane, ritenutodi aver asportato ddel citatoun “soldatino schiaccianoci”, alto circa 170 centimetri. L’oggetto natalizio, rinvenuto dai militari dell’Arma nell’abitazione del 26enne, è stato restituito all’avente diritto. Alla luce delle evidenze emerse, ilautore delè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini finalizzate all’identificazione di ...