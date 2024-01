Furlanetto sbarra la porta Petrungaro | velocità e dribbling

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)7,5: Dal risultato può non sembrare, ma di impegni ne ha avuti parecchi. Qualche miracolo qua e là ce lo mette sempre. Eleuteri 6: Malaccari lo copre, e qualche volta in più rispetto alle ultime uscite può galoppare sulla fascia. Ha disputato partite migliori, ma il suo lo fa sempre. Fort 7: Primo gol in C e una grande partita. Uscito fuori in ritardo, bloccato da Gasbarro, ma che bella scoperta. Siamo sicuri che il nuovo arrivato De Santis sia titolare a prescindere? Spedalieri 6,5: Quando Sbaffo esordiva in Serie A, il siciliano era un "picciriddu" di otto anni. Ma lui non se lo ricorda e annulla l’attaccante, tanto che nella ripresa passa a centrocampo. Pistolesi 6: Nel secondo tempo Melchiorri da solo in area vede un piccoletto dietro di lui, pensava di fregarlo con il velo. Però quel piccoletto era Francesco Pistolesi che non lo freghi neanche se ...