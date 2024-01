Ft | Osage vincono causa contro pale eoliche Enel ricorrerà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) I nativi americani, la cui storia è stata portata al cinema dal recente film di Martin Scorsese 'Killer of the flower moon', ha chiesto all'i danni dopo aver vinto una battaglia legale per vedere riconosciuta la loro sovranità anche nella transizione energetica. Secondo quanto riporta il Financial Times, l'dovrà pagare circa 260 milioni di dollari per rimuovere 84dalle terrein Oklahoma in seguito alla decisione di un giudice distrettuale federale che a dicembre scorso ha stabilito che l'azienda non aveva un tipo di permesso necessario, che riguarda i minerali, concesso da un apposito Consiglio. Il Ft sottolinea come si tratti di una delle prime sentenze in Usa che chiedono la rimozione di un progetto eolico già in funzione da ...