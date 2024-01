Freestyle | Coppa del Mondo skicross | a St Moritz tre azzurri ai turni di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) A St., dove si sta svolgendo la tappa dideldi, sono tre gliqualificati per ididi. Simone Deromedis conquista la quinta piazza, mentre Federico Tomasoni è quindicesimo, seguito dal diciassettesimo Edoardo Zorzi. Davide Cazzaniga, Yanick Gunsch e Dominik Zuech non rientrano invece nei primi trentadue. Nessuna azzurra per il turno femminile. Le finali andranno in scena domenica 28 gennaio a partire dalle 12.15. SportFace.