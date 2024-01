Freccette Il Dart Club Staggia in bella evidenza alle finali di Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) InilSenesenazionali del campionato dia squadre, manifestazione che si è svolta in questi giorni ad. Dopo la selezione effettuata tramite i campionati regionali, si sono qualificate 96 squadre di serie Cgare valide per la conquista del titolo italiano. Per la Toscana, zona Senese, il quartetto delcomposto da Giulio Salvi, Paolo Calosi, Marco Draghi e Luciano Rondinella (da sinistra a destra nella foto) è stato ammesso a questa fase dopo aver vinto il proprio girone in ambito regionale con due giornate di anticipo e con una tadi marcia rilevante: nove vittorie e una sola sconfitta. Ad ...