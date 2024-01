Frattesi | Fiorentina-Inter occasione speciale | smentire una ‘critica’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)a Firenze scenderà in campo dal 1?, complice l’assenza di Barella per squalifica. Il centrocampista ex Sassuolo sta vivendo un buon momento come confermano i numeri delle ultime partite disputate e sempre da subentrante. Contro laha la possibilità di incidere da titolare, fattore finora mancato ALTRA STORIA – Davidesta vivendo un buon momento, come confermano le ultime prestazioni. Con il Verona a San Siro gol decisivo e pesantissimo al 93?. A seguire, con il Monza, conquista il rigore poi messo a segno da Lautaro Martinez per il 4-1 nerazzurro. Nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio ha siglato il terzo gol dell’. In tutte queste occasioni il comune denominatore è il suo ingresso dalla panchina. A Firenze sarà un’altra storia poi l’ex Sassuolo sarà finalmente ...