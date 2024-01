Francia | Macron promulga la legge sull' immigrazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il presidente francese, Emmanuel, hato stasera la, che appare sul Journal Officiel di oggi. Il testo è stato in buona parte censurato due giorni fa dal Consiglio Costituzionale chiamato a pronunciarsia conformità dellaalla Costituzione. I 9 "Saggi" del Consiglio Costituzionale hanno bocciato gli articoli relativi all'insaprimento delle condizioni per i migranti che vogliono ottenere le prestazioni sanitarie e sociali e le restrizioni sui criteri per il ricongiungimento familiare, tutti articoli imposti in Parlamento dalla destra e dall'estrema destra. I Républicains hanno denunciato un "colpo di mano democratico" e un "colpo di stato" da parte dei giudici del Consiglio costituzionale.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha promulgato stasera la legge sull'immigrazione, che appare sul Journal Officiel di oggi. Il testo è stato in buona parte censurato due giorni fa dal ...lontanissimo dagli istinti di libertà e dal sentimento della propria dignità caratteristici di Paesi come la Francia o la G.B. La Russia è, per vocazione, la più grande tirannia aggressiva e ...Dopo le nuove proteste e i blocchi stradali di venerdì in Francia, il primo ministro Gabriel Attal ha risposto agli agricoltori infuriati mentre era in visita a un allevamento di bestiame. "Metteremo ...