Francia | continua protesta di parte degli agricoltori

(Di sabato 27 gennaio 2024) Malgrado le rassicurazioni del primo ministro Gabriel Attal e gli annunci di smobilitazione di ieri, ladi almeno unafrancesi. Durante la notte sono proseguiti nel sud i blocchi sulle autostrade A9 e A54 nei pressi di Nîmes, dove "sie dove delle squadre sono rimaste mobilitate per tutta la notte", come ha dichiarato Laurence Biscayet, del sindacato Fdsea del dipartimento di Gard, di cui è capoluogo Nîmes . Alcuni sindacati del settore giudicano infatti insufficienti le misure promesse dal giovane premier, che ieri ha incontrato i suoi interlocutori "sulle barricate". Biscayet ha dato disposizioni di "incontrarsi alle 8. C'è bisogno di riflettere, di valutare gli annunci di ieri e di riflettere sulle azioni che seguiranno". Fra le ...

