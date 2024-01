Francesco Totti e Cristiano Iovino si sono mai sentiti? Parla l’amico del calciatore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Negli ultimi giorni hanno fatto piuttosto scalpore le dichiarazioni rilasciate daa proposito del flirt con Ilary Blasi. La conduttrice, nel documentario Unica, aveva raccontato di essersi recata a Milano per prendere un caffè con il personal trainer, ma aveva chiarito che oltre a quello non c’è mai stato altro., invece, hato di una “frequentazione intima” con la conduttrice, iniziata prima checominciasse a frequentare Noemi Bocchi e si era detto dispiaciuto per non essere stato informato del fatto che avrebbeto anche di lui nel documentario. La Blasi dal canto suo ha smentito la versione di, ribandendo che la verità è quella raccontata da lei nel documentario Netflix. Ad aggiungere nuovi ...