Francesca Manzini | “Ho rischiato di morire | sono passata da 92 a 47 chili Ho iniziato a imitare la voce degli altri perché non sentivo la mia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Hodi. Mi ha salvato il mio senso dell’umorismo che poi è diventato un lavoro. Ho sofferto di quasi tutti i disturbi legati al cibo”.si racconta in un’intervista a Gente ripercorrendo anni di sofferenze che l’hanno messa a dura prova. Per lei tutto ha avuto inizio quando era adolescente e ha dovuto affrontare la separazione dei genitori: “Dietro ai disturbi alimentari c’è sempre un trauma psichico, la sensazione di non essere amati” racconta, come riporta Today.it. “Mio padre che è un dirigente della Lazio era sempre via o comunque distratto dal lavoro e mia madre era troppo assorbita dai problemi coniugali per occuparsi di me”. L’attrice e imitatrice iniziò allora a mangiare in maniera compulsiva per riempire quel vuoto emotivo: “A 15 anni pesavo 72, ma nel ...