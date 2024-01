“Fotogramma 40” | un  libro d’avventura per immagini di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024)ovvero una singola immagine o forse ancora meglio un fermo immagine, il corpo di un istante. In un tempo in cui l’accumulo delleè sostanziale totalità del tempo in cui viviamo,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti