FOTO I giovani in marcia per la pace | l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ladeve essere nella testa, nel cuore e in certi momenti anche nella bocca”. Questa l’esortazione dell’arcivescovo metropolita mons. Felice Accrocca rivolta agli oltre trecento ragazzi dell‘Azionecon i propri educatori che hanno invaso Corso Garibaldi per manifestare in favore della. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Presente anche il consigliere comunale Angelo Moretti e il referente di Libera Michele Martino. In un momento cosi complicato come quello attuale con due conflitti proprio alle porte di casa, la tradizionaleche ogni anno l’Azionesvolge ha un significato particolare. Da piazza Castello i manifestanti hanno raggiunto Corso Garibaldi, piazza Roma fino ad arrivare in Cattedrale. ...