FOTO Anziano non da più notizie di sè | ritrovato vivo nei pressi del Tammaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodopo ore di apprensione e di ricerche un 80enne di Pago Veiano di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri. Scattato l’allarme per la scomparsa dell’, si sono subito mobilitati la Prefettura nel coordinamento delle ricerche, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri con perlustrazioni nelle aree rurali attorno all’abitato. Infine, dopo oltre 4 ore, l’uomo è stato infineda una squadra specializzata dei caschi rossi in località Peschiera sdraiato al suolo neidi un canale di irrigazione con i piedi nell’acqua. L’era in condizioni di ipotermia ed è facile supporre che non aver potuto resistere ancora a lungo, data la grande umidità e le temperature rigide della nottata appena trascorsa. I Vigili del Fuoco ...

4' di lettura 26/01/2024 - Una pietra d’inciampo, la prima della provincia di Macerata, per costruire la strada di chi non dimentica. In occasione della Giornata della Memoria, la Città di San ...Sassari. Un incidente stradale è avvenuto a Sassari: l'auto si è ribaltata mentre il conducente è rimasto incastrato all'interno.È stato inaugurato ufficialmente questa mattina (25 gennaio) il nuovo complesso Residenze Garfagnana dedicato all’accoglienza delle persone anziane. Gestito da Codess Sociale è situato in via Strada P ...