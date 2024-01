Formazioni ufficiali Cremonese-Brescia | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ledi, match valevole per la ventiduesima giornata di. La squadra di casa va a caccia della terza vittoria consecutiva per tenere il passo delle dirette concorrenti per la promozione diretta in A che la precedono. Le Rondinelle invece occupano l’ottavo posto, l’ultimo buono per i playoff, e puntano a consolidarlo. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.