Formazioni ufficiali Angola-Namibia | Coppa d’Africa 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ledi, match valevole per gli ottavi di finale della. La sorpresa, che per la prima volta nella sua storia ha superato la fase a gironi, proverà a dare del filo da torcere alla più quotatadi Zito Luvumbo, che ha vinto il girone e spera di proseguire la sua corsa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.