Formazione docenti | si svolgerà durante il servizio ma fuori dalle ore di insegnamento 5 giorni di esonero in un anno Le novità

Per essere al fianco delle scuole che in queste settimane stanno finalizzando i progetti da finanziare con i DM 65/2023 e 66/2023, Trinity College ... (orizzontescuola)

Sono aperte fino al 6 febbraio le iscrizioni al corso di formazione “Io sono te, metodologia per un teatro di tutti” organizzato da Indire in con ... (orizzontescuola)

Da adesso in poi se i docenti della scuola pubblica parteciperanno ad attività di formazione oltre le 40 ore annue extra-didattiche, previste per ...L’USR Campania ha pubblicato un utile vademecum sull’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti. Il documento – scrive il direttore Acerra – “vuole essere un contributo alle istituzioni ...L’obiettivo è annullare le differenze tra insegnanti di disciplina e insegnanti di sostegno. Chiocca (Ciis): “Pensiamo a una scuola in cui un alunno con disabilità possa vivere effettivamente in class ...