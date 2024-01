Fontana Stavolta sono stato proprio bravo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una corsa selvaggia, tra le dune del deserto e i pericoli di un terreno inospitale. L’emozione di correre, di rischiare, di affrontare l’ignoto. Il racconto dell’Africa Eco Race dell’ex olimpico Marco Aurelio, 39 anni da Giussano, è fatto di immagini, di un’esperienza che ha sognato a lungo e che porterà dentro di sé per sempre. Un’esperienza iniziata per fare il meglio possibile e conclusasi a Dakar come sesto assoluto, terzo nella classe 450 in sella alla sua Honda CFR450 Rally del team RS Moto Factory. Alla prima esperienza in un rally raid, lui che in sella ha sempre pedalato (Bronzo a Londra 2012 nel Cross Country e Oro Mondiale nel 2013 tra i titoli nel suo palmares), ma che con i motori ha sempre avuto un rapporto d’amore, consacratosi sulla rotta originale della Parigi-Dakar dopo oltre 6.000 km in 12 tra Marocco, Mauritania e Senegal. ...