Folle acrobazia in allenamento | calciatore ricoverato d' urgenza | Tra la vita e la morte

COPPA D'AFRICA - Dopo Salah ed El-Shenawy, l'Egitto di Rui Vitória perde anche Emam Ashour. Il centrocampista dei Faraoni ha infatti riportato un trauma cranico ...Un’auto con uno stuntman sul tetto che prima fa un paio di evoluzioni girando in tondo e poi, fuori controllo, sale sulle transenne del guard rail, dietro le quali sono seduti gli spettatori che per l ...Primo tempo bruttissimo, neppure un tiro in porta. Entrano Duncan e Beltran: la squadra cambia marcia Bonaventura eroe al contrario. Quarta segna, ma spunta un fuorigioco. Assedio nel finale, quanti r ...