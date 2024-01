Fleximan scatenato | altro autovelox abbattuto tra Faenza e Imola Applausi tra i passanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024)(Ravenna), 27 gennaio 2024 –colpisce ancora, questa volta a Castel Bolognese, nel Faentino (Ravenna). Sempre se sarà confermato che c’è la sua mano dietro all’abbattutto nottetempo sulla provinciale, in frazione Borello, all’altezza dell’incrocio con via Rio Sanguinario e via Paoline Lesina. E’ intervenuta la Municipale. Tanti gli automobilisti di passaggio che suonano il clacson alla vista dell’opera appena compita dal presunto giustiziere dei multati. Probabilmente ha diversi seguaci, qualcuno si ferma per scattare una foto e si lancia addirittura in un applauso. Ricordiamo che, armato di flessibile, ha già colpito una dozzina di volte fra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Sono in corso le indagini. E la notte precedente, tra giovedì e venerdì, avrebbe colpito a ...