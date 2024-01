Fiorentina | stato di forma in vista dell’Inter | sorrisi e cadute

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Vincenzo Italiano arriva alla sfida, con risultati pressoché altalenanti.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra di Vincenzo Italiano non ha presentato un buonissimodi, a partire dal perentorio 3-0 subito in Supercoppa Italiana contro il Napoli, sconfitto poi dai nerazzurri in finale. Un risultato che segue al pari casalingo in campionato (2-2) contro l’Udinese. Altro pareggio, ma questa volta dal sapore più dolce, nella sfida contro il Bologna: quarti di ...