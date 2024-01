Fiorentina-Inter | probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gennaio 2024 - Per il momento è la trasferta di Genova, per entrambe, ad aver rappresentato un ostacolo difficile da superare nella lotta Scudetto (pareggio), per il resto la differenza porta la firma della Supercoppa in Arabia, con l’vincitrice ma costretta a recuperare il 28 febbraio contro l’Atalanta, mentre la Juventus ha sfruttato l’occasione vincendo a Lecce. Il prossimo turno, sulla carta, sorride ai bianconeri che hanno un impegno più facile in casa contro l’Empoli visto che i nerazzurri saranno di scena a Firenze contro la. Il 4 febbraio, invece, scontro diretto a San Siro, non decisivo ma sicuramente importante in questa porzione di calendario prima che riparta anche la Champions League (nerazzurri contro l’Atletico Madrid negli ottavi). Doppio problema per Inzaghi che dovrà provare a fare bottino pieno al Franchi ...