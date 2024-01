Fiorentina-Inter | Inzaghi scioglie un dubbio! La probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)è la sfida che andrà in scena al Franchi domenica alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A., che deve far fronte a un’emergenza a centrocampo per via delle assenze per squalifica di Calhanoglu e Barella, ha diretto oggi l’allenamento con un solo assente. Intanto c’è ancora qualche dubbio diLAVORO QUOTIDIANO –è la partita valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, in programma domani (domenica) alle ore 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”. C’è molta attesa per lo scontro tra i viola e i nerazzurri, che scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Juventus-Empoli (in programma oggi alle ore 18.00). Intanto la squadra di Simonesi è allenata ad Appiano Gentile: tutti ...