Fiorentina Inter | gol a confronto | un dato spicca in trasferta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024)è sicuramente una delle partite più attese di questa giornata di Serie A, con il ‘ritorno’ in campionato dei nerazzurri dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Grazie ai dati di FootData andiamo ad analizzare i numeri relativi ai gol delle due squadre, rispettivamente in casa e in. GOL A– Analizzando il totale dei gol segnati in questo campionato di Serie A, l’ha quasi il doppio dei centri della. Ben 49 (quello nerazzurro è il miglior attacco) contro 28. Frutto in particolar modo di Lautaro Martinez da una parte (18) e Giacomo Bonaventura dall’altra (6). Unche acquista ancor più significato, analizzando poi i gol subiti dalle due squadre. Laè la dodicesima in Serie A per reti ...