Fiorentina-Inter | formazioni e dove vedere il match in tv e streaming

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo i festeggiamenti per la vittoria nella SuperCoppa disputata in Arabia Saudita, l’prova ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi in trasferta,i nerazzurri sono imbattuti da inizio stagione con dieci vittorie e quattro pareggi, segnando sempre almeno un gol. Ad...

poi ci son le serate… L’errore di Miretti, la scivolata di Cambiaso, il gol preso passato in mezzo alle gambe di Locatelli e Bremer. Dobbiamo riprendere a lavorare e prepararci per l’Inter".Domani sera alle 20:45 andrà di scena Fiorentina-Inter per la 22esima giornata di Serie A in diretta su “Dazn”. Out sia Barella che Calhanoglu per squalifica, giocherà Frattesi come mezz’ala. Per la ...mancando l’allungo sulla rivale Inter in attesa del match dei nerazzurri domani sera contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it E domenica c’è lo scontro scudetto di San ...