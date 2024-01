Fiorentina-Inter | Caressa | «Pronostico X» Zazzaroni gli va dietro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivane Fabiohanno fatto il lorosu, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A in programma domani domenica 28 gennaio alle 20.45.– Queste le parole da parte dei giornalisti Ivane Fabio, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, suldi. La partita, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domani domenica 28 gennaio alle ore 20.45.ha puntato su una singola. «X». Il collegapunta su una singola diversa, dichiarando. ...

Pruzzo non ha dubbi su Hakan Calhanoglu, che tuttavia non sarà presente in Fiorentina-Inter per squalifica. L’ex giocatore presenta la ... (inter-news)

Fiorentina-Inter è la ventiduesima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . ... (inter-news)

Inzaghi , così come il resto della squadra, è concentrato in vista di Fiorentina-Inter , gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Secondo ... (inter-news)

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli, si prepara per la sfida di Serie A in casa della Fiorentina. Il fischio d'inizio del match sarà domenica 28 gennaio alle ..."La Fiorentina può decidere di affondare in qualsiasi momento con l’Augsburg ma questa fase di attesa sottintende come il club sia anche concentrato sulla delicatissima sfida con l’Inter di domani ...Reduce dalla vittoria di misura sulla Sampdoria, l'Inter torna per la terza volta a Torino in questo gennaio con l'obiettivo di invertire il trend che l'ha vista sconfitta, sempre per ...