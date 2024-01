Fiorentina | in chiusura la cessione di un attaccante prima dell’Inter – Sky

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ladella partita con l’Inter è pronta a cedere, quasi a sorpresa, unutilizzato tante volte da Vincenzo Italiano nel corso di questa stagione. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.– Laha trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per il ritorno dell’Josip Brekalo, utilizzato ben undici volta da Vincenzo Italiano nel corso di questa stagione. L’ultima volta proprio contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana, da titolare. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, Il club croato ha superato la concorrenza dell’Olympiacos che aveva insistito nelle ultime ore: accordo raggiunto con lain prestito oneroso secco, con la viola che incasserà 200mila euro. Inter-News - Ultime ...

