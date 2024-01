Fiorentina | i convocati di Italiano per la sfida contro l’Inter | torna Nico Gonzalez

(Di sabato 27 gennaio 2024) C’è anchenella lista deidi Vincenzoper ladi domenica sera trae Inter. Il n°10 viola può finalmentere in campo dopo un’assenza di più di un mese a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra patito durante la partita di Conference League a Budapestil Ferencvaros. L’argentino si è allenato in gruppo tutta la settimana, la sua presenza tra inon è quindi affatto una sorpresa, conche potrebbe anche decidere di schierarlo dal 1?i nerazzurri.I Viola per#ForzaViola #ACFInter #seriea ...

La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la gara che i Viola giocheranno contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Non ci sono sorprese... (calciomercato)

Vincenzo Italia no , allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Bologna Vincenzo ... (calcionews24)

La Fiorentina ha da poco reso nota la lista dei convocati per la sfida valida per i quarti di Coppa Italia che i viola giocheranno col Bologna. .. (calciomercato)

Alla vigilia della gara con l'Inter, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la gara ai media ufficiali: "E' una partita importante per noi, sarà difficile perché l'Inter sta bene ...Sono 24 i calciatori della Fiorentina convocati per la partita di domani sera contro l’Inter. Due assenti per il tecnico Vincenzo Italiano: out Brekalo, ormai a un passo dalla Dinamo Zagabria, e il ...TRIPLICE FISCHIO ALLO Stadium. La Juve si ferma: 1-1 contro l'Empoli. 90' Ammonito Weah. Punizione Empoli. 90 4' di recupero 85' Cambiaghi prende velocità e ...