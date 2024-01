Fiorentina-Ferencvaros | arrivano i Daspo per dieci tifosi ospiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Firenze, 27 gennaio 2024 – Firmati dal Questore Maurizio Auriemma iper i 10, di età compresa tra i 23 e i 45 anni, denunciati a suo tempo dalla Polizia di Stato per rapina in concorso alla quale, per una sola persona - un 36enne ungherese - si sarebbe aggiunta anche l’accusa di aver acceso pericolosamente artifizi pirotecnici, in occasioni di manifestazioni sportive. I provvedimenti sono stati elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine di via Zara a seguito dell’attività investigativa della DIGOSche nei mesi scorsi aveva identificato i 10 destinatari dei divieti nell’ambito di quella che è stata già ampiamente definita un’amara vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso 5 ottobre e che avrebbe visto come vittima un tifoso viola di 47 anni. Secondo quanto ricostruito dagli ...