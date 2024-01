Fiorello ironizza sul nome scelto da Romina Carrisi per il figlio | la durissima reazione social della figlia di Al Bano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Rosariolo conosciamo ormai tutti. Il conduttore siciliano ha fatto dell’ironia la sua cifra artistica, rendendolo uno degli showman più apprezzati e richiesti degli ultimi 30 anni. Tuttavia non sempre le sue battute generano ilarità. Nelle ultime oreè stato accusato di fare “il bullo” nei confronti di un neonato! Il tutto è accaduto quando nel corso di una puntata di Viva Rai2! ha iniziato a fare alcune battute suldel bebè di. Ladi Alpochi giorni fa ha dato alla luce il piccolo Axel Lupo. Uninsolito e particolare, diventato oggetto di un po’ di sarcasmo, così come quello che Chiara Nasti vorrebbe dare alla bimba che avrà da Mattia Zaccagni, ovvero Barbie: La Nasti la vorrebbe chiamare ...

Il comico ha commentato la nascita del figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli, ma la sua ironia non è piaciuta alla neomamma che su Instagram si è sfogata duramente