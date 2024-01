“Fiorello è pazzo” La reazione all' annuncio in diretta | lo showman scatena il caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) «Anche noi avremo una ‘cocò', una co-conduttrice, la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi. E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv...». Ad annunciare che Marcuzzi sarà la co-conduttrice delle serata di ‘Viva Rai2' inda Sanremo dopo il Festival, nello studio glass posizionato davanti al Teatro Ariston, è, in collegamento con Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi, ospite della conduttrice Manuela Moreno.ha poi svelato che «è partito l'invito per Adriano Celentano al Festival di Sanremo». E commenta: «Lui ti sorprende sempre, nelle sue scelte, in tutti i sensi. Molto probabilmente ci sorprenderà anche stavolta, sia se dovesse venire sia se non dovesse venire». Poco dopo l'intervento televisivo diè ...