Fiorello arruola Alessia Marcuzzi a sua insaputa per Viva Rai2 a Sanremo

In collegamento col Tg2 Post, lo showman arruola “a tradimento” la collega come co-conduttrice di Viva Rai 2! Viva Festival, poi fa una rivelazione su Celentano ...Amadeus annuncia cose a Viva Rai2, Fiorello annuncia cose a Tg2 Post. E’ ormai una catena di annunci quella che riguarda il Festival di Sanremo 2024, divenuta forse eccessiva. Quello dello showman ...Fiorello live al Tg2: “Marcuzzi con me al dopo Festival”. Ma lei non lo sa e replica via social In collegamento col Tg2 Post, lo showman arruola “a tradimento” la collega come co-conduttrice di Viva ...