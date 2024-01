Fiorello al Tg2 annuncia la presenza di Alessia Marcuzzi a Sanremo 2024 ma lei non ne sapeva niente | l’esilarante video social

(Di sabato 27 gennaio 2024) Mancano solo una manciata di giorni all’inizio del Festival die i vari programmi Rai sono in gran fermento per seguire dalla Città dei fiori la kermesse canora più importante del nostro Paese. Tra questi c’è sicuramente Viva Rai 2!, il programma condotto da Rosario, che per l’occasione si trasferirà a, da dove ogni mattina racconterà il Festival con la sua consueta ironia e irriverenza e non mancheranno le novità. Al Tg2 Post, infatti, il conduttore hato che ad affiancarlo durante la settimana sanremese sarà, che sarà insieme a lui nel glass posto nelle vicinane del Teatro Ariston: Anche noi avremo una co-conduttrice che sarà con noi nel Glass e che avremmo presentato la settimana prossima. a la cosa ancora più ...

Ad annunciare che la Marcuzzi sarà la co-conduttrice delle serata di "Viva Rai2" in diretta da Sanremo dopo il Festival, nello studio glass posizionato davanti al Teatro Ariston, è Fiorello, in ...Home Adn Kronos Sanremo 2024, Fiorello: “Alessia Marcuzzi co-conduttrice a Viva Rai2. Ma ancora non lo sa” ...In collegamento col Tg2 Post, lo showman arruola “a tradimento” la collega come co-conduttrice di Viva Rai 2! Viva Festival, poi fa una rivelazione su Celentano ...