Finto carabiniere truffa anziana | fermato in auto poco dopo dai veri militari

(Di sabato 27 gennaio 2024) Pontedera, 27gennaio 2024 – Anziani nel mirino deitori. Questi odiosi inganni sono messi in atto sempre più spesso, in particolare col metodo del “sedicentee avvocato”. La trama è quasi sempre la stessa: un”maresciallo dei carabinieri” contatta telefonicamente la potenziale vittima dicendole che un parente è stato coinvolto in un incidente stradale, col quale ha causato gravi lesioni a un’altra persona e per questo rischia l’arresto salvo che la parte lesa non venga immediatamente risarcita del danno subito, anche parzialmente, quantificato da un sedicente “avvocato” che,il “sedicente maresciallo”, contatta l’vittima del raggiro prima telefonicamente, o, talvolta recandosi direttamente nella sua abitazione. Una volta in presenza della vittima, facendo leva ...