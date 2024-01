Finti poliziotti assaltano una villa | proprietario finisce legato al letto e imbavagliato

(Di sabato 27 gennaio 2024) Due ladri travestiti dahanno assaltato unaa Roma, nel quartiere Laurentino, nella zona sud della città. Come riporta RomaToday, in due hanno minacciato ilche in quel momento si trovava all'interno della casa, per poi derubarlo e derubandolo e lasciarloal...

Arese , finti poliziotti si fanno aprire e rubano in casa . I malviventi non mancano di creatività per mettere a segno i loro colpi. Infatti travestiti ... (ilnotiziario)

I due, descritti come stranieri, hanno chiesto alla vittima dove fosse la cassaforte. Dopo aver rubato alcuni Rolex e soldi in contanti sono fuggiti (ilgiornale)

Rapinato, imbavagliato e legato al letto da finti poliziotti. Momenti di paura ieri sera per un anziano di 76 anni che abita in zona Laurentina a Roma. La prima ricostruzione Intorno alle 20 due finti ...Hanno citofonato intorno alle 20.15 di ieri al proprietario di una villa in via Mauriac, in zona Laurentino, e fingendosi poliziotti, dopo aver mostrato un tesserino, si sono fatti aprire con la scusa ...Hanno suonato alla porta fingendosi poliziotti e, una volta all'interno, hanno rapinato il proprietario che è stato anche imbavagliato e legato al letto. Momenti di paura ieri sera per un anziano di ...