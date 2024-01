Filippo Giardina ancora in teatro con “Cabaret” | annunciate nuove date

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 gennaio 2024) MILANO – Dopo i sold-out degli appuntamenti di Bologna, Bari, Milano, Torino e Roma,Giardina, veterano della stand-up comedy italiana, non si ferma e annuncia l’aggiunta dial calendario di ‘’, il suo undicesimo monologo satirico. Fautore di una satira libera e autentica, che affonda le radici nella tradizione letteraria e che si scaglia contro l’ipocrisia e la retorica, Giardina nei suoi spettacoli racconta le contraddizioni della società con il sarcasmo e la sagacia che lo contraddistinguono. Dopo il successo di ‘Dieci’, con cui ha collezionato un sold-out dopo l’altro in club e teatri lungo tutto lo stivale,porta in giro non solo in Italia ma anche in Europa, il suo undicesimo monologo satirico che si può riassumere in un’unica parola: ...