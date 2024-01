Ferrara | “La difesa del Napoli aveva bisogno di un rinforzo e Perez è un giocatore importante”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ciro, ex difensore del Napoli, della Juventus e della Nazionale italiana ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato del Napoli e del neo acquista del club azzurro. Queste le sue parole: Pergioca nel nostro campionato e questo è già un fatto positivo ”gioca nel nostro campionato e questo è già un fatto positivo. Questo può essergli d’aiuto. Per il ragazzo il Napoli è una grande sfida”. “Il Napolidi unalla” “La, orfana di Kim,di unè un. Per quanto ...

