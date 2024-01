Fermi tutti | Trump per Meloni sarebbe un guaio

(Di sabato 27 gennaio 2024) La premier ha stabilito un rapporto con Biden (e con le élite europee) per accreditarsi un’affidabilità. Se vincesse The Donald si adeguerebbe, ma il vantaggioper gli antioccidentali come Salvini e Conte

un’odissea quotidiana . Muoversi nella Capitale diventa sempre più complicato. Non bastano i mega-cantieri, come quello appena aperto di Termini. A ... (lanotiziagiornale)

Senza dubbio dovrebbe adeguarsi. Ma tutti capirebbero che non è lei a ricavarne un dividendo politico. Sarebbero i suoi avversari in Italia. Salvini, in primo luogo, l’antesignano della linea ..."Fermiamo il disastro ambientale" e "Con Api non si vola più ...che reclamiamo nella responsabilizzazione di tutti gli organi competenti e implicati, dalla magistratura attraverso il sequestro degli ...Scena surreale durante il match di League One inglese tra Port Vale e Portsmouth: un tifoso entra in campo inseguendo l’arbitro che scappa ...