Fedez lancia l’allarme sul farmaco per il pancreas introvabile | in tanti come me | ne abbiamo bisogno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Gli enzimi pancreatici sono introvabili: ed ère. «Sto ricevendossime mail su un problema che ho riscontrato anche io. Essendo stato operato altutte le personeme hodi assumere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, e stiamo avendo dei problemi. L’azienda che li produce sembrerebbe essere una sola, e da un mesetto a questa parte sembra non si trovino». Sos diin rete sulla carenza di unper gli enzimi delCosìnelle sue stories di Instagraml’sos sulla carenza degli enzimi pancreatici, proteine di cui necessita chi è stato operato al ...

Gli enzimi pancreatici sono introvabili in alcune parti d’Italia. A lancia re l’allarme via Instagram è Fedez dopo aver ricevuto diverse […] (perizona)

Il rapper ha raccontato sui social di avere difficoltà a reperire il farmaco fondamentale per chi ha subito un intervento al pancreas come nel suo ... (vanityfair)

Così Fedez, in una delle sue storie su Instagram lancia l’allarme sulla scarsità di enzimi pancreatici. Il rapper è stato operato al pancreas per un tumore a marzo del 2022 e assume questo farmaco che ...Sos enzimi del pancreas. Lo lancia Fedez dal suo profilo Instagram con una serie di storie in cui ne denuncia la mancanza in tutta l'Italia del nord e annuncia che scriverà ad Aifa. ''Sto ricevendo ...Sos enzimi del pancreas. Lo lancia Fedez dal suo profilo Instagram con una serie di storie in cui ne denuncia la mancanza in tutta l'Italia del nord e annuncia che scriverà ad Aifa. ''Sto ricevendo ...