Federica Nargi e Alessandro Matri dormono in camere separate | “È vero | lo facciamo Ma c’è un motivo”

Federica Nargi e Alessandro Matri , coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di ... (diredonna)

Federica Nargi e Alessandro Matri , coppia storica dello spettacolo, hanno parlato della loro famiglia in un podcast. Ospiti a Mamma Dilettante di ... (diredonna)

«Ho conosciuto il mio “Arge” sotto una palma. Eravamo a Santo Domingo per girare un film. Alle 12.00 mi hanno avvisato che non avrei potuto prendere il volo programmato per le 18.00. La stessa sera ...Federica Nargi, la verità dopo 20 anni: le immagini che chiariscono se la celebre showgirl sia rifatta o meno.Una delle coppie più belle e ammirate dello spettacolo italiano è quella composta da Federica Nargi e Alessandro Matri. La showgirl e l’ex calciatore, oggi volto della piattaforma Dazn, stanno insieme ...