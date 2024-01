Federica Brignone ammette | “Non era facile gareggiare dopo quanto accaduto ieri”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dodicesima posizione pernella seconda discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa valdostana ha dovuto fare i conti con le difficoltà di una prova fortemente condizionata dal vento e anche con le conseguenze soprattutto psicologiche della caduta diaver rischiato sul dosso dove era caduta Mikaela Shiffrin, è stata tradita infatti nell’altro punto critico dell’Olympia delle Tofane, ovvero il salto prima della curva delta, perdendo il controllo degli finendo sulle reti. Niente di grave per lei, ma i riflessi mentali sono stati importanti. E’ stata la stessa sciatrice a dirlo ai microfoni di RaiSport HD. “Fino a metà gara sono lì, poi nella parte bassa ho fatto più fatica. Ho dato una grande prova a me stessa, ...

Belluno – Si torna in gara domani mattina sull’Olympia delle Tofane, a Belluno. Dopo la cancellazione della prova cronometrata di oggi, per il forte ... (ilfaroonline)

Federica Brignone è scusa in volto al termine della discesa numero 1 di Cortina d’Ampezzo, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... (oasport)

Un terzo posto a pari merito per Sofia Goggia . E una brutta caduta per Federica Brignone , che ha comunque terminato la gara. È il “bottino” italiano ... (iodonna)

Dodicesima posizione per Federica Brignone nella seconda discesa femminile di Cortina d'Ampezzo, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa valdostana ha dovuto fare i conti con le diff ...E dopo l'interruzione Mowinckel e Wiles hanno confezionato il sorpasso sull'azzurra. Chiude al nono posto Marta Bassino (a 92/100), al dodicesimo Federica Brignone (a 1"04); 14ª Laura Pirovano (a 1"21 ...Terzo posto per l'atleta azzurra. Era in testa prima dello stop causato dalle condizioni climatiche: "Dietro di me chi doveva esserci. Sono contenta così" ...