Febbraio tra alta pressione e cambiamenti | ci sono novità

City Hunter The Movie : Angel Dust uscirà come evento speciale il 19, 20 e 21 febbraio , ecco il svelato trailer . Anime Factory ha diffuso il trailer ... (movieplayer)

Sono aperte fino al 6 febbraio le iscrizioni al corso di formazione “Io sono te, metodologia per un teatro di tutti” organizzato da Indire in con ... (orizzontescuola)

Insomma, l’Anticiclone Africano anche stavolta è riuscito a mettere il bastone tra le ruote alla stagione invernale ma c’è ancora tutto febbraio per potersi prendere una bella rivincita. Rammentiamo ...Tra le novità in arrivo citiamo le Premiere di "Barbie", "Blue Beetle" e "The Nun 2", il film "Top Gun" e la settima stagione della serie TV "Riverdale" - click per ingrandire - Sul servizio streaming ...Questi nuovi 10 milioni di euro, che includono tra i potenziali beneficiari anche il mondo della ...che sarà attiva a partire dal prossimo 16 febbraio, che combina strumenti agevolativi come il fondo ...