Favola Maidstone | dalla sesta divisione agli ottavi di FA Cup

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilè una delle favole più belle della prima parte di stagione. La squadra dellanella National League South inglese ha staccato il pass per glidi finale FA Cup dopo aver battuto per 2-1 l’Ipswich a Portman Road, davanti a 28mila spettatori. La squadra giallonera ha superato l’Ipswich, secondo nella Championship, la serie B inglese. Il trionfo è arrivato grazie ai gol di Lamar Reynolds al 43? e a quello decisivo di Sam Corne al 66? dopo il momentaneo pareggio al 56? di Jeremy Sarmiento. La stagione è ancora in grado di regalare grandissime soddisfazioni e ilnon ha intenzione di fermarsi. L'articolo CalcioWeb.

Sorprese e conferme nel quarto turno della FA Cup 2023 / 2024 , che oggi pomeriggio ha visto andare in scena altri cinque match valevoli per i ... (sportface)

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Io non so qual è il modo di capire certe cose, di questi dolori atroci che la gente può aver passato, perché se faccio riferimento a mio padre, che era un ragazzo del ’99 ...Londra, 27 gen. (Adnkronos) - Continua la favola del Maidstone, squadra della sesta divisione nella National League South inglese che approva negli ottavi di finale della FA Cup dopo aver battuto per ...Roma, 27 gen. (Adnkronos) – ‘Chi la fa, l’aspetti’, verrebbe da dire dopo l’annuncio dell’addio del centrocampista Namanja Matic dal Rennes, dopo appena sei mesi, per trasferirsi, sempre in Ligue 1, ...