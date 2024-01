Farmacista mette in fuga il rapinatore armato spruzzando spray al peperoncino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un tentativo di rapina in una farmacia è stato sventato grazie al pronto intervento dell’impiegato, che ha utilizzato unoalperre inl’aggressore. L’incidente è avvenuto a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un uomo trentenne,di coltello e con il volto coperto, ha tentato di rapinare l’esercizio commerciale. Il coraggioso impiegato ha reagito prontamente, utilizzando unoalper difendersi, costringendo il malintenzionato alla. La descrizione fornita dalla vittima ha permesso ai carabinieri di rintracciare il presuntopoco dopo l’accaduto, nei pressi del Castello di Manfredonia. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, con ancora in possesso il ...

