Facce da schiaffi Il narcisismo che fa più danni del patriarcato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Metterci la faccia. Da sempre sinonimo di nobiltà e coraggio, è oggi la peggiore iattura che possa capitare. E non tanto alla faccia, ma per la buona causa/campagna/iniziativa sulla quale quella faccia si pone, incarnandola e condannandola così a ignominiosa fine. Leinfatti, come sa bene chi si guarda allo specchio ogni mattina (magari da più di quarant’anni…) sono destinate al crollo (rughe, gonfiori, occhiaia e borse sotto agli occhi, macchie della pelle, etc.); e questo decadente destino fisico è la perfetta metafora anche di quello spirituale, etico, reputazionale, che si associa a ogni faccia. Il volgere della parabola di Chiara Ferragni, che con la sua debacle sta indirettamente danneggiando anche ogni iniziativa di beneficenza e “no profit” come non succedeva dai tempi della “Missione Arcobaleno”, è solo l’ultimo caso di cosa succede quando qualcuno “ci ...